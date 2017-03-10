В Тюмени мотосезон открывают раньше положенного

Для мотосезона еще слишком рано: дороги не прогрелись, и надежное сцепление шин с поверхностью не гарантировано

Жители Тюмени обеспокоены ранним появлением на дорогах мотоциклистов, пишет megatyumen.ru 9 марта.

Владельцы двухколесной техники еще до потепления открыли в Тюмени мотосезон. Их уже несколько дней замечают на улицах тюменцы.

Обеспокоенные горожане в соцсетях призывают их к осторожности на дорогах, напоминая о технике безопасности и жертвах, случавшихся в прошлом году.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили, что для мотосезона еще слишком рано: дороги не прогрелись, и надежное сцепление шин с поверхностью не гарантировано. Передвижение на мотоциклах чревато серьезными ДТП и опасно для жизни. Мотоциклистам рекомендуют пока воздержаться от поездок.