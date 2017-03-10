Тюменец на Daewoo Nexia травмировал себе голову в ДТП

В половине девятого утра 8 марта в Тюмени столкнулись автомобили Mitsubishi ASX и Daewoo Nexia, информирует 9 марта megatyumen.ru. На улице Николая Ростовцева в Тюмени в аварию попали два автомобиля: корейская Daewoo Nexia и японская Mitsubishi ASX. В областной Госавтоинспекции рассказали, что причиной аварии между иномарками стало нарушение очередности проезда. В результате дорожного происшествия 21-летний водитель корейского автомобиля получил травму головы.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform