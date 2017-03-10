В мире подешевела нефть

Нефть подешевела до отметки ниже 50 долларов за баррель, что произошло впервые с конца 2016 года. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на данные торгов ICE.
Что касается эталонной нефти марки Brent, то её цена опустилась до 53 долларов за баррель. Эксперты объясняют такую динамику реакцией рынка на увеличение запасов нефти в Соединённых Штатах Америки.
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