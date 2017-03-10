Экс-депутат Максакова уволена из академии музыки имени Гнесиных

В конце 2016 года Максакова и её супруг, депутат Денис Вороненков, сбежали на Украину

Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова лишилась работы в академии музыки имени Гнесиных. Об этом пишет utro.ru.

В академии увольнение певицы объяснили тем, что сотрудница долгое время не появлялась на работе. Руководство учреждения два раза отправляло телеграмму оперной певице, на которые не последовало никаког ответа. Трудовое законодательство предполагает увольнение сотрудника, который длительное время не появляется на работе.

В конце 2016 года Максакова и её супруг, депутат Денис Вороненков, сбежали на Украину. Причиной побега стало уголовное дело, заведённое в России на Вороненкова. Супруги считают дело сфальсифицированным и незаконным.