Путин: половина преступлений в РФ остаются нераскрытыми

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России 50% преступлений, как и раньше, остаются нераскрытыми. Об этом пишет utro.ru.

Президент заявил, что МВД РФ недостаточно хорошо использует свой потенциал, поскольку 50% преступлений в сферах борьбы с коррупцией, защиты россиян, их имущества и бизнеса остаются нераскрытыми.

Тем не менее, количество тяжких преступлений в 2016 году снизилось, как и число дорожных аварий, отметил Путин.