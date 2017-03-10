Путин: половина преступлений в РФ остаются нераскрытыми

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России 50% преступлений, как и раньше, остаются нераскрытыми. Об этом пишет utro.ru.
Президент заявил, что МВД РФ недостаточно хорошо использует свой потенциал, поскольку 50% преступлений в сферах борьбы с коррупцией, защиты россиян, их имущества и бизнеса остаются нераскрытыми.
Тем не менее, количество тяжких преступлений в 2016 году снизилось, как и число дорожных аварий, отметил Путин.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.