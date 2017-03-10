Песков рассказал о предстоящих российско-турецких переговорах

В пятницу, 10 марта состоится встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Главы государств поговорят об урегулировании ситуации в Сирии и нормализации двусторонних отношений. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

На предстоящих переговорах ожидается широкая повестка, которая включит в себя обсуждение торгово-экономического сотрудничества, строительства "Турецкого потока" и АЭС "Аккую", ситуации в Сирии и расследования убийства в Турции российского посла Андрея Карлова, отметил пресс-секретарь. В заседании будут участвовать все министры обеих стран.