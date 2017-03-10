В Кремле обратили внимание на попытки США прослушать Путина

Об этом заявил Дмитрий Песков

Кремль обратит внимание на данные о попытках американских спецслужб прослушать президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, США не скрывает, что пытается прослушать российских высокопоставленных чиновников, в том числе Сергея Кисляка, который занимает пост посла РФ в Вашингтоне.

Ранее международная организация WikiLeaks, которая специализируется на публикации секретной информации из анонимных источников, разместила на своём сайте около 9 тысяч документов ЦРУ.