В Кремле обратили внимание на попытки США прослушать Путина

Кремль обратит внимание на данные о попытках американских спецслужб прослушать президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, США не скрывает, что пытается прослушать российских высокопоставленных чиновников, в том числе Сергея Кисляка, который занимает пост посла РФ в Вашингтоне.
Ранее международная организация WikiLeaks, которая специализируется на публикации секретной информации из анонимных источников, разместила на своём сайте около 9 тысяч документов ЦРУ.
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