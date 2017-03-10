Лавров опроверг обвинения Германии в хакерских атаках со стороны РФ

Он назвал все эти обвинения не имеющими оснований и добавил что РФ готова рассмотреть претензии только при наличии доказательств

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал беспочвенными обвинения Германии в хакерских атаках со стороны РФ. Об этом пишет utro.ru.

Как заявил Лавров, власти Германии постоянно пытаются обвинить Россию в хакерских атаках, направленных на вмешательство во внутренние дела страны, в частности, на попытки влиять на исход выборов. Глава российского внешнеполитического ведомства назвал все эти обвинения не имеющими оснований и добавил, что РФ готова рассмотреть претензии только при наличии доказательств. Отношения между Россией и Германией могли бы улучшиться, если бы Берлин не пытался выставить Москву виновницей своих проблем, подчеркнул Лавров.