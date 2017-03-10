В Госдуму РФ внесут проект о наказаниях за склонение детей к суицидам

В Государственную думу РФ внесен законопроект об уголовной ответственности за склонение детей и подростков к суицидам, пишет 9 марта utro.ru. Автором инициативы выступила вице-спикер Думы Ирина Яровая из фракции «Единая Россия». Положительные отзывы документу дали кабмин России и Верховный суд. Предполагается вводить уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к самоубийству, а также содействие подросткам в совершении суицида и организацию «групп смерти» или игр суицидальной тематики. В подготовке законопроекта участвовали представители всех профильных ведомств.

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