В Госдуму РФ внесут проект о наказаниях за склонение детей к суицидам

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Автором инициативы выступила вице-спикер Думы Ирина Яровая
|Фото: megatyumen.ru
В Государственную думу РФ внесен законопроект об уголовной ответственности за склонение детей и подростков к суицидам, пишет 9 марта utro.ru.
Автором инициативы выступила вице-спикер Думы Ирина Яровая из фракции «Единая Россия». Положительные отзывы документу дали кабмин России и Верховный суд.
Предполагается вводить уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к самоубийству, а также содействие подросткам в совершении суицида и организацию «групп смерти» или игр суицидальной тематики.
В подготовке законопроекта участвовали представители всех профильных ведомств.