В Крыму сотрудница полиции насмерть сбила велосипедистку

В результате ДТП в Крыму погибла 19-летняя девушка, пишет 9 марта utro.ru. В республике Крым проводится служебная проверка по факту аварии, которую спровоцировала сотрудница полиции. Если вина подозреваемой будет доказана, женщине грозит увольнение из внутренних органов, а ее руководителя привлекут к ответственности, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.



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