10 новых Су-35С получит Минобороны России

В 2017 году

Министерству обороны РФ поставят десять новых истребителей Су-35С, пишет 9 марта utro.ru.

В 2017 году Министерство обороны России получит десять истребителей Су-35С. Сообщается, что боевые машины были построены авиационном заводе, расположенном в Комсомольске-на-Амуре.

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов высоко оценил боевые характеристики истребителя, а также отметил, что Су-35С уже успел отлично зарекомендовать себя в Сирии.