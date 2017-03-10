10 новых Су-35С получит Минобороны России

Министерству обороны РФ поставят десять новых истребителей Су-35С, пишет 9 марта utro.ru.
В 2017 году Министерство обороны России получит десять истребителей Су-35С. Сообщается, что боевые машины были построены авиационном заводе, расположенном в Комсомольске-на-Амуре.
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов высоко оценил боевые характеристики истребителя, а также отметил, что Су-35С уже успел отлично зарекомендовать себя в Сирии.
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