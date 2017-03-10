В афере на 1,35 миллиарда рублей обвиняется глава российского банка

Руководитель одного из российских банков подозревается в мошенничестве с покупкой подложных векселей на сумму 1,35 миллиарда рублей, пишет 9 марта utro.ru. Общая сумма предполагаемой аферы с подложными векселями, по версии московского главка МВД РФ, оценивается в 1,35 миллиарда рублей. По факту подлога уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Имя подозреваемого, а также его текущее местоположение не разглашаются.

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