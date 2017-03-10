В Кузбассе школьник выжил после падения с 12 метров

Полицейские в Кузбассе выясняют детали падения подростка с крыши 12-этажного здания, пишет 9 марта utro.ru.
Инцидент произошел в городе Прокопьевске Кемеровской области. 14-летний школьник упал с крыши здания заброшенного завода, где находился вместе с друзьями.
После падения с высоты 12 метров подросток выжил и был госпитализирован в состоянии травматического шока. Сообщается, что он получил множественные травмы.
Обстоятельства происшествия выясняют полицейские. В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка.
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