В Кузбассе школьник выжил после падения с 12 метров

Школьник находился на крыше высотного здания с друзьями

Полицейские в Кузбассе выясняют детали падения подростка с крыши 12-этажного здания, пишет 9 марта utro.ru.

Инцидент произошел в городе Прокопьевске Кемеровской области. 14-летний школьник упал с крыши здания заброшенного завода, где находился вместе с друзьями.

После падения с высоты 12 метров подросток выжил и был госпитализирован в состоянии травматического шока. Сообщается, что он получил множественные травмы.

Обстоятельства происшествия выясняют полицейские. В настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка.