Зарубежные счета экс-главы "Башнефти" увидят следователи

Он обвиняется в хищении и легализации акций предприятий ТЭК Башкирии

СК РФ запросило данные о вкладах и счетах в иностранных банках бывшего главы «Башнефти» Урала Рахимова, пишет utro.ru 9 марта.

Адвокат Рахимова Сергей Макаренко рассказал, что следователи заинтересовались финансами экс-главы «Башнефти», который обвиняется в хищении и легализации акций предприятий ТЭК Башкирии.

По версии следствия, Рахимов использовал служебное положение отца – первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, и похитил контрольные пакеты акций нескольких ОАО на сумму более 130 миллиардов рублей, а затем помог в их реализации на более чем 2,5 миллиарда долларов.

Сейчас Рахимов находится в Австрии, в его экстрадиции в Россию отказано.