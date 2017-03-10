В Подмосковье в пожаре пострадали три дома

В Одинцовском районе Московской областив пожаре пострадали три частных дома, информирует utro.ru 9 марта. Сразу три частных дома горели в поселке Раздоры Одинцовского района в Подмосковье. На место происшествия были вызваны спасательные службы. Источнику известно, что эксперты пока не могут исключить распространения пожара на большую территорию. Информация о пострадавших, а также площади возгорания, в настоящее время уточняется.

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