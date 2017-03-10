В Подмосковье в пожаре пострадали три дома

Сегодня пятница, 10 марта 2017 года, 01:13
Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края
Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края
Картина дня в Хабаровском крае: "Водоканал" и триумфальное бенди
Картина дня в Хабаровском крае: "Водоканал" и триумфальное бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал историческую победу на своём льду
Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал историческую победу на своём льду
Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
Регионы:


Популярное
вчера, 12:07
Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль
вчера, 15:33
Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
вчера, 21:51
Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
вчера, 09:08
Пенсионеры Приморья получат "губернаторскую тысячу" с пенсией
вчера, 17:40
Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
вчера, 19:11
Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
вчера, 17:13
В районе владивостокского Зелёного угла построят жилой комплекс
вчера, 11:02
Приморские рыбаки топят свои автомобили
вчера, 14:32
Страсбург "заблокировал" возвращение ребёнка из Приморья в Донецк
вчера, 16:55
Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"

Обсуждаемое
вчера, 21:51
13

Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
вчера, 15:33
8

Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
вчера, 19:11
6

Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
вчера, 17:13
5

В районе владивостокского Зелёного угла построят жилой комплекс
вчера, 17:40
4

Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
вчера, 12:07
3

Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль
вчера, 12:25
3

Хабаровские перевозчики не стали ждать лета для повышения цен
вчера, 17:01
3

В Приморье никак не могут начать суд над депутатом Маноконовым
вчера, 16:55
3

Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"
вчера, 09:00
2

Путин установил особый порядок въезда иностранцев на Дальний Восток
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины 08.03.2017
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам 07.03.2017
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли 06.03.2017
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 75



Система Orphus

В Подмосковье в пожаре пострадали три дома

В Подмосковье в пожаре пострадали три дома
На место происшествия были вызваны спасательные службы
час назад
Происшествия | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: megatyumen.ru

В Одинцовском районе Московской областив пожаре пострадали три частных дома, информирует utro.ru 9 марта.

Сразу три частных дома горели в поселке Раздоры Одинцовского района в Подмосковье. На место происшествия были вызваны спасательные службы.

Источнику известно, что эксперты пока не могут исключить распространения пожара на большую территорию. Информация о пострадавших, а также площади возгорания, в настоящее время уточняется.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru