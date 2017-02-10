Сборная России по биатлону выиграла бронзу на ЧМ-2017

Российская сборная по биатлону в смешанной эстафете взяла бронзу чемпионата мира 2017 года, информирует utro.ru.

Сборная России завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете в австрийском Хохфильцене, где проходил чемпионат мира по биатлону 2017 года.

В состав участников гонки от России вошли Антон Шипулин, Александр Логинов, Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова.

Золото завоевала команда из Германии, сборная Франции выиграла серебро.