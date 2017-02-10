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Российские банки чаще стали сообщать о подозрительных операциях

Российские банки чаще стали сообщать о подозрительных операциях
Цифра увеличилась в два раза
8 минут назад
Экономика | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В 2016 году Росфинмониторинг получил от кредитно-финансовых организаций РФ на 60% больше сообщений о подозрительных операциях по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Об этом пишет utro.ru.

Замдиректора ведомства Галина Бобрышева отметила, что при этом самих подозрительных операций за год стало меньше на 10%.

 
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