В Санкт-Петербурге пройдёт выставка картин режиссера Тарковского

Тарковский оставил вклад не только в кинематографе, но в живописи

В Санкт-Петербурге пройдёт выставка картин, посвящённая известному кинорежиссеру Андрею Тарковскому, которую организует Русский музей. Об этом пишет utro.ru.

Как сообщила директор Русского музея, Тарковский оставил вклад не только в кинематографе, но в живописи. Его авторству принадлежат несколько картин, которые и планирует выставить музей. Все эти работы хранятся в частных собраниях.

Кроме картин, на выставке покажут фотографии и фильмы Тарковского.

Андрей Тарковский считается одним из самых значительных мировых кинорежиссеров.