В Чечне запретят использовать смартфоны в школах и вузах

В Чеченской республике обсуждается инициатива о запрете использования смартфонов в образовательных учреждениях. Об этом пишет utro.ru. Депутат Парламента Чечни Аднан Нагаев сказал, что смартфоны мешают школьникам учиться и способствуют тому, что дети часто отвлекаются на уроках. По словам депутата, интернет создаёт угрозу для детской психики. По информации телерадиокомпания "Грозный", Минобразования Чечни поддержало предложение.

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