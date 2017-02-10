Более 20 человек умерли от гриппа в России

На сегодняшний день точное число учтенных погибших составляет 22 случая, из них четыре – среди детей

В сезоне 2016-2017 от гриппа в России умерли более 20 человек, информирует utro.ru.

9 февраля заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Елена Бурцева сообщила, что в России в текущем сезоне было зафиксировано более 20 смертей от вируса гриппа.

На сегодняшний день точное число учтенных погибших составляет 22 случая, из них четыре – среди детей.

Также Бурцева отметила, что средний возраст умерших составил 58 лет. Ранее привитых пациентов среди жертв вируса не было.