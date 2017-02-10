В Тюмени наказаны сотрудники детсада за ушедшего на улицу ребёнка

В одном из детских садов Тюмени ребёнок во время тихого часа ушёл на улицу, где стоял тридцатиградусный мороз. Мальчика спасла от обморожения сотрудница парикмахерской. Полицейские провели расследование и наказали работников детсада за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Об этом пишет megatyumen.ru.

Выяснилось, что 9 января во время тихого часа охранник отсутствовал на входе в детсад, поскольку совершал обход территории. Где была воспитательница, неизвестно. Однако пятилетний мальчик смог свободно покинуть учреждение. Работница парикмахерской увидела ребёнка и привела его на своё рабочее место, где напоила горячим чаем. Позже женщина вызвала полицию, которая в свою очередь связалась с родителями мальчика.

Сотрудники правоохранительных органов внесли представление заведующей детсада,, директору ЧОПа, охранник которого пропустил ребёнка, и директору департамента образования Тюмени.

Заведующая детсада получила выговор из администрации города. Воспитатель, которая следила за детьми в день инцидента, уволилась. Детсад расторг договор с обслуживающим учреждение ЧОПом.

Во избежание аналогичных инцидентов, детсад был оборудован видеодомофоном.