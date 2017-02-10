Опубликован список пяти самых дешёвых автомобилей на рынке РФ

Аналитики российского авторынка после анализа дилерских цен опубликовали топ-5 самых недорогих автомобилей. Об этом пишет megatyumen.ru.

Удивительно, но самый бюджетный вариант на российском авторынке не создан отечественными компаниями. Звание самой дешёвой машины аналитики присудили китайскому хэтчбеку Lifan Smily, который в салоне стоит 369 тысяч рублей. Автомобиль оснащён двигателем объёмом 1,3 литра, подушкой безопасности и кондиционером.

Вторым в списке указана Lada Granta, которая обойдётся жителю России в 377 тысяч рублей. Чуть больше - 399 тысяч рублей - нужно выложить за "китайца" FAW V5. С минимальным отрывом от предыдущего автомобиля четвёртой в топе значится Lada Priora, которая стоит 400 тысяч рублей. Наконец, топ пяти самых бюджетных машин закрывает автомобиль Geely GC6 производства Китай, за который нужно отдать 419 тысяч рублей.