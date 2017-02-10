Житель Тюмени насмерть забил собаку газовым ключом

Защитники животных обратились по факту убийства собаки в полицию, но догхантер так и не был наказан

Замдиректора тюменского МКУ «Леспаркхоз» Дмитрий Дубровин рассказал об инциденте, случившемся два года назад, когда мужчина убил бездомную собаку газовым ключом. Об этом пишет megatyumen.ru.

По словам Дубровина, специалисты МКУ «Леспаркхоз» часто выслушивают угрозы о расправе с бродячими собаками. Жители Тюмени звонят в организацию и требуют очистить улицу от животных, в противном случае обещают сами расправиться с ними. К сожалению, многие подобные обещания воплощаются в жизнь: собак бьют, в них стреляют и убивают.

Об одном таком случае и поведал Дубровин. Два года назад в организацию стал часто звонить мужчина, требуя поймать бродячую собаку. Животное, которое не отличалось агрессивностью, кормили местные жители. Дворняга была доброй и неконфликтной, пояснил замдиректора.

«Леспаркхоз» не мог взять собаку в приют без показаний, и животное после проверки было вновь возвращено на улицу.

Однажды неравнодушные горожане пустили собаку в подъезд, чтобы она погрелась. Мужчина, который периодически названивал в «Леспаркхоз», увидел животное, взял газовый ключ и забил дворнягу до смерти.

Защитники животных обратились по факту убийства собаки в полицию, но догхантер так и не был наказан.