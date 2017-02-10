"Битва экстрасенсов" получила всероссийскую научную антипремию

Программа «Битва экстрасенсов» была награждена антипризом Всероссийской премии «За верность науке», пишет megatyumen.ru.

Популярная телепрограмма «Битва экстрасенсов» получила «награду» за популяризацию лженауки. Во время церемонии награждения Всероссийской премией «За верность науке» программа была отмечена специальным антипризом.

Лучшим же популяризатором науки в России в 2016 году, по мнению жюри конкурса, стал доктор филологических наук Андрей Зализняк. Первый приз среди научных телепрограмм получила передача «Черные дыры. Белые пятна».

Церемония награждения премией за популяризацию науки прошла в Московской международном Доме музыки в день российской науки 8 февраля.