ВВП России обещает рост даже при 40 долларах за баррель нефти

В 2017 году ВВП России будет расти, даже если цена за баррель нефти будет равна 40 долларам, информирует utro.ru.

О том, что цена нефти в 40 долларов за баррель не будет препятствовать росту российского ВВП, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с членами банковской ассоциации «Россия».

По словам Набиуллиной, доля растущих секторов еще не максимальная, но регулятор ожидает, что в текущем году это позволит начать экономический рост. Даже при сценарии, в котором баррель нефти будет стоить 40 долларов, рост уже выйдет в положительную зону, заявила глава Центробанка РФ.