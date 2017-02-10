Россия не делает Украину предметом сделки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию
|Фото: utro.ru.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что конфликт внутри Украины не может выступать предметом сделки между США и Россией, пишет utro.ru.
После публикации в зарубежных СМИ информации о якобы готовящейся «большой сделке» между Россией и США по вопросу конфликта на Украине журналисты попросили комментария у Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь президента России ответил, что сведения зарубежных медиа не соответствуют действительности. Предметом сделки не могут становиться судьбы людей, живущих на Донбассе и де-факто отторгнутых собственным государством, заявил Песков.
Также представитель Кремля выразил надежду, что США воспользуются имеющимся влиянием на власти Украины, и Киев откажется от агрессивной тактики в ситуации с Донбассом, а также начнет выполнять минские соглашения.