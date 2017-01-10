На Ямале нашли погибшего при пожаре мужчину

В Ямало-Ненецком автономном округе после пожара на животноводческом комплексе нашли тело 53-летнего мужчины, информирует megatyumen.ru. В городе Муравленко на территории ЯНАО при тушении пожара найдено тело 53-летнего мужчины. В следственном управлении СКР по округу рассказали, что труп был обнаружен 7 января при тушении возгорания на территории животноводческого комплекса. Следователи установили, что погибший работал сторожем комплекса. Причины пожара и гибели мужчины устанавливаются.

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