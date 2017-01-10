В Тюмени неопытный водитель устроил массовое ДТП

Водитель "Лады" неправильно рассчитал дистанцию между автомобилями и врезался в едущую впереди машину

Аварию с участием трех автомобилей в Тюмени спровоцировал 19-летний горожанин, пишет megatyumen.ru.

ДТП с участием трех машин произошло в Тюмени на улице Широтной. ГИБДД Тюменской области сообщает, что аварию спровоцировал 19-летний водитель «Лада Гранта», чей стаж за рулем насчитывает всего один год.

Водитель «Лады» неправильно рассчитал дистанцию между автомобилями и врезался в едущую впереди машину. В итоге в ДТП пострадали сразу три автомобиля: помимо отечественной машины виновника аварии, ущерб получили иномарки Kia и Renault.

У 30-летней хозяйки Kia после аварии зафиксированы ушибы.