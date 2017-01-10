В Тюмени "Дом печати" продадут на аукционе

На данный момент он находится в собственности государства

Тюменский «Дом печати» выставили на торги, пишет megatyumen.ru.

Типографско-офисный комплекс «Дом печати», расположенный в Тюмени на улице Осипенко, 81, решено продать на аукционе. На данный момент он находится в собственности государства и управляется ЗАО «Российские газеты». Однако в скором будущем он обретет нового хозяина – «Российский аукционный дом» выставил его на торги.

«Дом печати» состоит из единственной в Тюменской области федеральной типографии и офисов, в которых располагается редакция официальной газеты правительства области. Аукцион назначен на 30 марта 2017 года, стартовая цена объекта 280 миллионов рублей.

Также на торги выставляются 170 тысяч именных бездокументарных акций, каждая стоимостью в сто рублей.