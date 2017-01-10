В Тюмени девушка повредила позвоночник в ДТП

Виновником аварии стал 35-летний водитель, который находился за рулем в нетрезвом виде

После аварии врачи подозревают у 27-летней тюменки перелом позвоночника, информирует megatyumen.ru.

Дорожное происшествие, в котором девушка получила серьезную травму, произошло в Тюмени на улице Республики рядом с домом 211.

В региональном ГИБДД рассказали, что виновником аварии стал 35-летний водитель автомобиля китайской марки Lifan, который находился за рулем в нетрезвом виде. Он нарушил дистанцию, и иномарка врезалась в едущую впереди машину, которой оказалась Toyota.

27-летняя пассажирка, находившаяся в «японке», в итоге получила ушиб и травму шейного отдела позвоночника. Врачи предполагают, что это может быть перелом.

