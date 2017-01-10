В Челябинской области мужчину будут судить за связь с 12-летней

В течение года он неоднократно совершал насильственные действия

Житель Челябинской области обвиняется в неоднократном изнасиловании несовершеннолетней девочки, информирует megatyumen.ru.

32-летнего жителя города Усть-Катав в Челябинской области будут судить по обвинению в педофилии. Региональные органы следствия предполагают, что в течение года он неоднократно совершал насильственные действия в отношении 12-летней школьницы.

Противозаконная деятельность обвиняемого, как выяснило следствие, началась ещё в 2015 году. После завершения расследования уголовное дело завершено и направлено в суд для выдвижения заключения по нему.