В Тюменской области мать украла у собственной дочери бытовую технику

После признания в содеянном женщина рассказала, что уже продала украденное

Жительница Тюменской области украла холодильник и плиту у собственной дочери, информирует megatyumen.ru.

Жительница деревни Паченки (Нижняя Тавда) в Тюменской области сообщила в органы правопорядка, что из ее дома пропали газовая плита и холодильник.

Следственная группа установила, что виновницей кражи оказалась 45-летняя женщина, официально нигде не работающая и ранее не судимая. Она приходится матерью потерпевшей.

В отсутствие дочери она похитила у неё имущество – холодильник и газовую плиту – поскольку знала, где лежит ключ от дома.

После признания в содеянном женщина рассказала, что уже продала украденное, а деньги потратила на алкогольные напитки. Всего за имущество дочери она получила десять тысяч рублей.

УМВД по Тюменской области начало уголовное дело. С преступницы решено взять подписку о невыезде.