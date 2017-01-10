В Тюменской области мать украла у собственной дочери бытовую технику

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После признания в содеянном женщина рассказала, что уже продала украденное
|Фото: sledcom.ru
Жительница Тюменской области украла холодильник и плиту у собственной дочери, информирует megatyumen.ru.
Жительница деревни Паченки (Нижняя Тавда) в Тюменской области сообщила в органы правопорядка, что из ее дома пропали газовая плита и холодильник.
Следственная группа установила, что виновницей кражи оказалась 45-летняя женщина, официально нигде не работающая и ранее не судимая. Она приходится матерью потерпевшей.
В отсутствие дочери она похитила у неё имущество – холодильник и газовую плиту – поскольку знала, где лежит ключ от дома.
После признания в содеянном женщина рассказала, что уже продала украденное, а деньги потратила на алкогольные напитки. Всего за имущество дочери она получила десять тысяч рублей.
УМВД по Тюменской области начало уголовное дело. С преступницы решено взять подписку о невыезде.