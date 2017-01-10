В Кемеровской области в ДТП погиб чемпион Европы по боксу

Чемпион Европы по боксу Денис Янкин погиб в автоаварии в Кемеровской области, информирует megatyumen.ru.

ДТП произошло в Кемеровской области на шестнадцатом километре трассы Чугунаш – Шерегеш. После столкновения автомобиля «Лада Гранта» с тягачом «Урал» погибли трое людей.

В правоохранительных органах региона рассказали, что виновником аварии стал водитель «Лады», который выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом.

В числе погибших при аварии людей оказался и известный боксер – чемпион Европы Денис Янкин.