В Кемеровской области в ДТП погиб чемпион Европы по боксу

Чемпион Европы по боксу Денис Янкин погиб в автоаварии в Кемеровской области, информирует megatyumen.ru.
ДТП произошло в Кемеровской области на шестнадцатом километре трассы Чугунаш – Шерегеш. После столкновения автомобиля «Лада Гранта» с тягачом «Урал» погибли трое людей.
В правоохранительных органах региона рассказали, что виновником аварии стал водитель «Лады», который выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом.
В числе погибших при аварии людей оказался и известный боксер – чемпион Европы Денис Янкин.
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