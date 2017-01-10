В Хабаровске постоялец гостиницы взял в заложники администратора

В Хабаровске постоялец одной из гостиниц разозлился на то, что его номер плохо убрали, и взял в заложники администратора. Об этом пишет megatyumen.ru.

Мужчина вызвал в свой номер 39-летнюю женщину, исполняющую обязанности администратора гостиницы, и стал обвинять горничных в том, что они не убрали его комнату. Злоумышленник вышел из себя, замкнул дверь и вытащил газовый пистолет. Мужчина полтора часа не давал женщине выйти из номера, угрожая ей расправой.

В тот момент, когда мужчина отвернулся, заложница распахнула окно и стала кричать, призывая на помощь. Приехавшие в гостиницу полицейские освободили заложницу и задержали мужчину. На постояльца гостиницы заведено уголовное дело.