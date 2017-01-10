Французский биатлонист обвинил российского соперника в мошенничестве

До ноября 2016 года российский биатлонист отбывал дисквалификацию

Биатлонист из Франции Аристид Бегю резко прокомментировал победу российского спортсмена Александра Логинова на этапе Кубка IBU в спринте и гонке преследования, назвав соперника "мошенником". Об этом пишет megatyumen.ru.

До ноября 2016 года саратовский биатлонист Логинов отбывал дисквалификацию из-за того, что в его анализах были найдены следы допинга.

