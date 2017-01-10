В Ямало-Ненецком АО иномарка врезалась в грузовиком "Урал"

Водитель и пассажирка иномарки получили повреждения и были госпитализированы

На трассе неподалёку от города Ноябрьска автомобиль Subaru Forester столкнулся с грузовиком «Урал-4320». Авария обошлась без жертв. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожное происшествия случилось 8 января на дороге между Сургутом и Салехардом. 29-летний водитель автомобиля Subaru Forester из-за усталости не справился с управлением машины и влетел в грузовик «Урал-4320».

ДТП обошлось без жертв. Однако водитель и пассажирка иномарки получили повреждения и были госпитализированы. Идёт выяснение всех обстоятельств аварии.