В России курильщики будут работать дольше

Также в 2030 году сигареты не смогут купить люди, родившиеся после 2014 года

В рамках долгосрочной антитабачной концепции, предложенной Минздравом РФ, работодатели смогут увеличить рабочий день сотрудникам, которые регулярно выходят на перекур. Об этом пишет megatyumen.ru.

Промежуток времени, на который может быть увеличен рабочий день, должен быть строго равен тому временному отрезку, который курильщики тратят на свою вредную привычку.

Министерство здравоохранения РФ подготовило долгосрочную антитабачную концепцию, где отмечено, что в 2030 году сигареты не смогут купить люди, родившиеся после 2014 года.