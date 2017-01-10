В Тюменской области пьяный инспектор ДПС стал виновником аварии

На дороге между Тюменью и Омском пьяный инспектор ДПС, управляя автомобилем Toyota RAV 4, вылетел на "встречку" и столкнулся с Hyundai Solaris, где находились дети. Авария обошлась без жертв. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожное происшествие случилось 3 января. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 35-летний водитель Toyota RAV 4, работающий инспектором ДПС по Омску, выехал на "встречку" и врезался в автомобиль в Hyundai Solaris. В результате аварии пострадали два мальчика: восьмилетний и одиннадцатилетний. Очевидцы ДТП утверждают, что нетрезвый инспектор ДПС едва мог держаться на ногах. Начальство сотрудника Госавтоинспекции упоминает лишь о признаках опьянения.

Виновник аварии уволен за совершение деяния, которое порочит честь работника ДПС УМВД России. Начальство бывшего инспектора будет проверено.