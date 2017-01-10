В Самарской области отец изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь

Мужчине может грозить до 15 лет тюремного заключения

В Самарской области в ночь с 31 декабря на 1 января нетрезвый 41-летний мужчина изнасиловал собственную 16-летнюю дочь. Об этом пишет megatyumen.ru.

Мужчине, совершившем преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери, может грозить до 15 лет тюремного заключения.

