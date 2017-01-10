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В Пермском крае охотник принял друга за кабана и застрелил его

В Пермском крае охотник принял друга за кабана и застрелил его
На виновника инцидента заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности
7 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В Пермском крае охотник случайно застрелил своего друга в лесу. Он принял мужчину за животное. Об этом пишет megatyumen.ru.

Двое друзей пошли на охоту. В лесу 69-летний мужчина услышал шорохи, подумал, что это кабан и выстрелил. Однако "кабаном" оказался 52-летний товарищ, который умер от полученного ранения.

На виновника инцидента заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
 

 
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