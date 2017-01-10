ОНФ усовершенствует систему общественного контроля

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) хотят выработать предложения, направленные на изменение законодательства, которое касается общественного контроля за работой чиновников. Об этом пишет utro.ru.

В настоящее время в соответствии с законом об общественном контроле работу чиновников контролирует Общественная палата РФ и местные общественные советы.

Как считает член ОНФ, координирующая законодательные инициативы Народного Фронта в Госдуме Наталья Костенко, система общественного контроля требует развития. Специалисты ОНФ планируют изучить, как работает общественный контроль, и на основе данных анализа выработать предложения, призванные усовершенствовать законодательство в данной сфере.