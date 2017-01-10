В Республике Татарстан умерла 16-летняя школьница

Юная жительница Набережных Челнов скончалась по неизвестной причине. 16-летняя школьница позвонила матери и сообщила, что ей плохо. Когда женщина приехала, её дочь уже была мертва. Об этом пишет megatyumen.ru.
Инцидент произошёл 8 января. Девушка позвонила матери и попросила приехать, потому что у неё кружится голова. Женщина вызвала скорую и поехала домой. Прибыв на место, врачи скорой помощи зафиксировали смерть школьницы.
Есть информация, что какое-то время несовершеннолетняя употребляла таблетки для похудения, но около двух недель назад перестала их принимать.
Судмедэкспертиза должна определить точную причину смерти.
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