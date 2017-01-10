В Тюмени задержаны похитители велосипедов

В Тюмени с мая по август 2016 года мужчина и женщина похищали велосипеды и прочее имущество. Жертвами воров стали 10 человек, общий ущерб от краж составил более 140 тысяч рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.

Злоумышленники - 35-летний житель Екатеринбурга Егор Тенявский и 27-летняя ранее судимая жительница Тюменского района Евгения Филонова - за четыре месяца украли несколько велосипедов, стиральную машинку и детскую коляску. Пара обворовала один из домов кооператива «Суходолье», похитив строительные инструменты, сноуборды, газонокосилку и прочее имущество.

Одна из потерпевших, у которой был украден велосипед, узнала своё транспортное средство, когда на нём катался сын Евгении Филоновой. Женщина спросила у мальчика, откуда у него велосипед. Тот ответил, что мама подарила. Потерпевшая захотела поговорить с матерью ребёнка, но Филонова, узнав причину визита, не открыла женщине дверь. В итоге потерпевшая забрала свой велосипед.

Тенявский в пункте проката взял на два часа велосипед и расплатился им за аренду съёмной квартиры. Кроме того, он с помощью кусачек избавился от противоугонного троса и угнал велосипед с уличной стоянки.

Завладев чужим имуществом, пара продавала его комиссионным магазинам и незнакомым людям. Оба участника краж задержаны в августе 2016 года и арестованы. Часть украденного найдена и возвращена законным владельцам. На мужчину и женщину возбуждены уголовные дела. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.