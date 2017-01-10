В Новокузнецке в больнице оказались игроки хоккейной команды

Сейчас в клубе проводят проверки, в том числе и качества питания

12 игроков, массажист и администратор хоккейной команды «Кузнецкие медведи» госпитализированы в Новокузнецке, пишет utro.ru.

Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие Медведи» Александр Китов сообщил журналистам, что 12 игроков его команды, а также администратор и массажист, оказались госпитализированы.

Тренер пояснил, что сначала в больницу представители клуба попадали поодиночке, а затем сразу 14 человек. Там они проведут ближайшие четыре-пять дней.

Сейчас в клубе проводят проверки, в том числе и качества питания.