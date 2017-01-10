В России средняя максимальная ставка по депозитам равна 8,4%

Данные были получены от десяти российских банков

Максимальная ставка по депозитам в России осталась неизменной и составила 8,4%, информирует utro.ru.

В третьей декаде декабря 2016 года максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в среднем составила 8,4%. Данные были получены от десяти российских учреждений, привлекающих наибольшую сумму средств в депозиты частных клиентов.

В мониторинг включили данные таких банков, как Сбербанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ВТБ 24, ВТБ, Бинбанк, банк "ФК Открытие", Газпромбанк, Альфа-банк и Россельхозбанк.