В России средняя максимальная ставка по депозитам равна 8,4%

Максимальная ставка по депозитам в России осталась неизменной и составила 8,4%, информирует utro.ru.
В третьей декаде декабря 2016 года максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в среднем составила 8,4%. Данные были получены от десяти российских учреждений, привлекающих наибольшую сумму средств в депозиты частных клиентов.
В мониторинг включили данные таких банков, как Сбербанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ВТБ 24, ВТБ, Бинбанк, банк "ФК Открытие", Газпромбанк, Альфа-банк и Россельхозбанк.
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