В Тюмени места для парковки можно оформить в собственность

С 1 января 2017 года жители Тюмени могут стать собственниками парковочных мест, пишет megatyumen.ru.

С 1 января наступившего года машино-места считаются самостоятельными объектами недвижимости. В правительстве Тюменской области пояснили, что, если автовладелец хочет заполучить в собственность парковочное место, он может обратиться в любой офис госуслуг.

В реестре окажутся кадастровый номер парковочного места, дата его присвоения и площадь, расположение в здании и описание самого места. Срок государственной регистрации права составит семь рабочих дней.