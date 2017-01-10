В Тюмени места для парковки можно оформить в собственность

С 1 января 2017 года жители Тюмени могут стать собственниками парковочных мест, пишет megatyumen.ru.
С 1 января наступившего года машино-места считаются самостоятельными объектами недвижимости. В правительстве Тюменской области пояснили, что, если автовладелец хочет заполучить в собственность парковочное место, он может обратиться в любой офис госуслуг.
В реестре окажутся кадастровый номер парковочного места, дата его присвоения и площадь, расположение в здании и описание самого места. Срок государственной регистрации права составит семь рабочих дней.
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