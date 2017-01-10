В Тюмени во время спора горожанин ударил девушку ножом

Тюменец ранил девушку ножом, когда не смог ее переспорить, пишет megatyumen.ru.
Нигде не работающий и ранее судимый тюменец 27 лет 7 января в своей квартире распивал алкогольные напитки с 29-летней знакомой. В какой-то момент между ними возник спор, и во время ссоры мужчина ударил девушку ножом.
Сотрудники полиции приехали на место происшествия по сигналу скорой помощи и задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело. За подобное деяние уголовный кодекс предполагает заключение сроком до десяти лет.
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