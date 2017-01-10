В Тюмени во время спора горожанин ударил девушку ножом

За подобное деяние уголовный кодекс предполагает заключение сроком до десяти лет

Тюменец ранил девушку ножом, когда не смог ее переспорить, пишет megatyumen.ru.

Нигде не работающий и ранее судимый тюменец 27 лет 7 января в своей квартире распивал алкогольные напитки с 29-летней знакомой. В какой-то момент между ними возник спор, и во время ссоры мужчина ударил девушку ножом.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия по сигналу скорой помощи и задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело. За подобное деяние уголовный кодекс предполагает заключение сроком до десяти лет.