В Москве продавщицу супермаркета избили королевскими креветками

В супермаркете на востоке Москвы покупатель избил продавщицу пакетом с креветками, пишет телеканал “360”.

Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на Халтуринской улице Москвы. В полиции продавщица рассказала, что мужчина пытался украсть упаковку с королевскими креветками.

Пожилая женщина попыталась помешать ему на кассе, но в ответ преступник набросился на нее и избил товаром, который пытался украсть.

41-летнего мужчину задержали по горячим следам. Он признал свою вину и вышел на свободу под подписку о невыезде.

