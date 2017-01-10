В Москве продавщицу супермаркета избили королевскими креветками

В супермаркете на востоке Москвы покупатель избил продавщицу пакетом с креветками, пишет телеканал “360”.
Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на Халтуринской улице Москвы. В полиции продавщица рассказала, что мужчина пытался украсть упаковку с королевскими креветками.
Пожилая женщина попыталась помешать ему на кассе, но в ответ преступник набросился на нее и избил товаром, который пытался украсть.
41-летнего мужчину задержали по горячим следам. Он признал свою вину и вышел на свободу под подписку о невыезде.
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