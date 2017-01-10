В Красноярском крае подросток погиб, катаясь со снежной горки

В Красноярском крае уголовное дело возбудили по факту гибели подростка, который катался с горки недалеко от ЛЭП, информирует телеканал “360”.

По предварительной информации регионального Следственного комитета, 5 января компания из шестерых подростков возраста 12-15 лет каталась со снежной горки на красноярской улице Болдинская без присмотра старших. В этом месте города располагается место хранения снега из разных районов. Рядом проходят провода линии электропередачи.

Источник сообщает, что 15-летний подросток случайно коснулся провода ЛЭП. Дотянуться до опасного объекта, который обычно расположен на уровне двух метров от земли, ему помогла снежная горка, сократившая это расстояние.

После удара током друзья пострадавшего позвали взрослых, которые пытались оказать ему первую медицинскую помощь, однако безуспешно. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

Уголовное дело начато по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Следствием проводится судебно-медицинская экспертиза тела подростка, расследуется деятельность должностных лиц, ответственных за вывоз снега, а также изучаются служебные документы их организации.

