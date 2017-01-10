В Москве за время новогодних каникул замёрзли насмерть 2 человека

В Москве в течение новогодних каникул два человека умерли от обморожения. Признаки обморожения были зафиксированы у 33 человек, среди которых оказались 17 детей. Об этом пишет телеканал "360".

Одной из погибших от холода стала 34-летняя женщина, приехавшая в Москву из Екатеринбурга. Гостье столицы не удалось найти жильё в Москве, и она замёрзла на улице.

В столице в начале января наступили аномальные холода. Ночью 7 января температура воздуха в Москве впервые за 120 лет упала до рекордно низкой отметки в 35 градусов. А ночью следующего дня в северной части Подмосковья температура была минус 36 градусов. Как прогнозируют синоптики, к 13−14 января ожидается потепление: температура воздуха поднимется до минус 3−8 градусов.